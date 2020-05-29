Кравчук зізнався, що б сказав під час зустрічі з Путіним
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що главі Росії Володимиру Путіну, очевидно, дуже подобається смерть людей.
І якщо це дійсно так, то він би порадив йому поміняти свої погляди або піти з посади. Такими думками український політик поділився в ефірі програми "Бацман" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що журналістка попросила його поділитися тим, що б він сказав лідеру країни-агресора, якби опинився на зустрічі з ним.
"Вам, Володимире Володимировичу, імпонує, коли проливається кров людей? Ви гуманітарій чи людина, якій подобається, коли вмирають люди? Спостерігаю давно за вами. Коли ви десь у Москві труїли людей, десь на Кавказі дітей убивали, не погодилися ні з чим, "нехай помирають діти і жінки"... Я дійшов до висновку, що вам подобається смерть людей. Це найстрашніше, що може бути. Раджу вам поміняти свої погляди або піти". Все", – поділився Кравчук.
Водночас наголосив, що, якби він таке дійсно сказав в очі Путіну, то, ймовірно, це обернулося б для нього не найкращим чином.
"Думаю, що навряд чи б я в цьому становищі, не будучи президентом України, повернувся б додому", – зізнався політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні потрібно розробити стратегію поступового повернення Донбасу. На його думку, негайно повернути окуповані території вже не вийде.