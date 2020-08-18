Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонує кілька варіантів переговорів з представниками ОРДЛО. Зокрема, вони можуть відбутися у форматі круглих столів.

Таку думку висловив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук у коментарі "РБК-Україна". Політик відзначив, що російська сторона звинувачує Київ у нібито небажанні розмовляти.

"Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може, круглі столи з тими людьми, які там і тут. Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли і над ними ніхто не був начальником, спілкувалися та шукали шляхи вирішення цього питання", – пояснив Кравчук.

Водночас політик сказав, що домовлятися слід не про те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а про бажання звичайних людей.

"Щоб ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули і діяли адекватно. І якщо ми відчуємо, і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", – підкреслив він.

Кравчук припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства. За його словами, наразі мова не йде про зустріч президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра, голови ВРУ чи його заступників з "чиновниками ОРДЛО".

"Це можливо в перспективі, коли ми побачимо, що ми домоглися миру, провели вибори – тоді ці території стають відкритими, і люди можуть вільно пересуватися по Україні та зустрічатися", – сказав він.

Політик також підкреслив, що для нього "немає заборонених людей у спілкуванні", але він ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравчук сказав, що Україні було б вигідно підписати зі сторонами переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема і з Росією, новий комплекс заходів з безпеки.

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