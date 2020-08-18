МоваЯзык

Топтеми:

Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Політика
4,4 т.
Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО

Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі запропонує кілька варіантів переговорів з представниками ОРДЛО. Зокрема, вони можуть відбутися у форматі круглих столів.

Таку думку висловив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук у коментарі "РБК-Україна". Політик відзначив, що російська сторона звинувачує Київ у нібито небажанні розмовляти.

"Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може, круглі столи з тими людьми, які там і тут. Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли і над ними ніхто не був начальником, спілкувалися та шукали шляхи вирішення цього питання", – пояснив Кравчук.

Водночас політик сказав, що домовлятися слід не про те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а про бажання звичайних людей.

"Щоб ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули і діяли адекватно. І якщо ми відчуємо, і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", – підкреслив він.

Кравчук припустив, що такі зустрічі можуть відбуватися на рівні інститутів громадянського суспільства. За його словами, наразі мова не йде про зустріч президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра, голови ВРУ чи його заступників з "чиновниками ОРДЛО".

"Це можливо в перспективі, коли ми побачимо, що ми домоглися миру, провели вибори – тоді ці території стають відкритими, і люди можуть вільно пересуватися по Україні та зустрічатися", – сказав він.

Політик також підкреслив, що для нього "немає заборонених людей у спілкуванні", але він ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравчук сказав, що Україні було б вигідно підписати зі сторонами переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема і з Росією, новий комплекс заходів з безпеки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

УкраїнаЛеонід Кравчук
Поділитися в Facebook
  2. Політика