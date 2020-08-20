Україна ніколи не піде на поступки, – Кравчук про переговори ТКГ

Кравчук заявив, що Україна не піде на поступки. leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегації України в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише угод, які будуть загрожувати незалежності країни.

Про це перший президент України заявив в інтерв'ю "Апострофу". У політика запитали, яке в нього враження від представника Росії в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова.

Кравчук відповів, що на засіданні 19 серпня Гризлов був "дуже делікатним і коректним".

"Виступав у плані тієї позиції, яку займає президент і МЗС Росії. У нього немає якоїсь окремої позиції, як, скажімо, і в Кравчука немає своєї позиції – це наша державна позиція. І ми повинні знайти точки дотику, скорегувати, діяти спільно. Але не за рахунок України", – підкреслив політик.

"Якщо хтось думає, що можна так зробити, що Україна піде на поступки найважливішим – суверенітетом і територіальною цілісністю або незалежністю – це помилка, так думати не можна. Україна ніколи не піде на поступки і – я кажу про себе – я ніколи не підпишу документа, який міг би загрожувати незалежності України", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні ТКГ 19 серпня сторони погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Також було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

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