Кравчук заявив, що Росія заплатить за відновлення Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук висловив упевненість в тому, що тимчасово окупований Донбас буде звільнений, а за його відновлення заплатить, в тому числі, Росія.

Свою думку він озвучив в коментарі НСН. За словами політика, в тому, що схід України буде деокупований, не сумнівається ніхто з представників влади.

"Я зустрічаюся з усіма керівниками України – із Зеленським, з очільниками Кабміну і Верховної Ради. Я не чув від них якихось песимістичних заяв. Коли ми розглядаємо питання майбутнього, ми вважаємо, що треба відновити інфраструктуру на Донбасі, в тих регіонах, де йде війна. Майже два мільйони людей переселилися на вільну територію України. Вони втратили все", – зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що всім відомо, скільки коштуватиме відновлення післявоєнних регіонів, проте ніхто навіть і в думках ми не допускає, що Донбас не потрібен Україні.

"Такого немає і бути не може. Території України повинні бути повернуті. Буде складно, але ми віримо, що після повернення Донбасу зможемо мобілізувати не тільки внутрішні, а й зовнішні ресурси. Віримо, що і Росія не відмовиться допомогти у відновленні зруйнованої території", – резюмував перший український президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що без перегляду Мінських угод або переходу до Будапештського формату питання Донбасу не вирішиться. За його словами, зараз на окупованому сході країни немає "ні атома українського" і поки що це тимчасово чужа територія для нашої влади.