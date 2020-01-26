Кравчук заявив, що Донбас повернеться в Україну сам: Росія огризнулася

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що окуповані території Донбасу самі повернуться в Україну, а з Кримом доведеться використати іншу стратегію.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю "Прямому" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Донбас Путін ще не взяв. Я вірю в те, що Донбас може сам повернутися в Україну за допомогою світової спільноти, за допомогою нашої активної, наполегливої, цілеспрямованої, системної роботи щоденної. Сьогодні Крим вже в системі російських відносин, Російської Федерації. І тому це вже буде інша схема повернення. Коли вона спрацює, на жаль, я сказати не можу. Але те, що вона спрацює, я зараз в це вірю", – сказав Кравчук.

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Кравчук заявив, що Донбас повернеться в Україну сам

У Росії одразу відреагували на слова президента. Заяви політиків поширили пропагандистські ресурси. Так, нелегітимний депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек заявив, що Кравчук нібито "сам не вірить в свої слова".

"І в Криму, і на Донбасі у людей вже інша ментальність – одних Україна обстрілювала, інших намагалася задушити блокадами. Про яке повернення в країну, яка ненавидить своїх колишніх громадян, може йти мова? Кравчук просто виконує "колискову" для українського суспільства, мовляв, все буде наше, спіть спокійно і ні про що не думайте. Він сам не вірить своїм словам", – огризнувся він.

Член Ради Федерації Олексій Пушков заявив, що Кравчук не озвучив жодних способів повернення територій.

"Ніяких "способів" повернення Донбасу і Криму Кравчук не назвав: загальні слова про "системну роботу" не є планом дій. Гадаю, таких планів просто немає. Замість них – невиразні міркування, що відображають відсутність політики. Що у Кравчука, що у Зеленського – без різниці", – написав він у Twitter.

Никаких "способов" возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о "системной работе" не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них - невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского - без разницы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 26, 2020

Член комітету Ради Федерації з міжнародних справ, сенатор від Криму Сергій Цеков видав, що такі розмови в українській політиці присутні постійно.

"Українські політики просто підігрують один одному і громадянам країни. Крім того, є елементарний страх говорити правду, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Страх перед українськими націоналістами. Вони залякали весь народ і навіть верхівку української спільноти", – зазначив Цеков.

За його словами, цю тему будуть обговорювати "протягом найближчих десяти років", а "піти на другий план вона може, коли зміниться верхівка українського політичного співтовариства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисер Олег Сенцов заявив, що Володимиру Путіну мало Криму і Донбасу, він хоче мати в підпорядкуванні всю Україну і інші сусідні країни.

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