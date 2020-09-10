Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ

Росія та терористи "ДНР" висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової Тристоронньої контактної групи щодо спільної інспекції в районі села Шуми Донецької області.

Про це йдеться в зверненні глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука до представника ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау та модератора Робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ, глави СММ ОБСЄ в Україні Халіта Чевіка. Копія документа є в розпорядженні OBOZREVATEL.

"Російська сторона і запрошені з окремих районів Донецької області України висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9.09.2020, зокрема: відвідування нових точок, здійснення фото – і відеофіксації, підписання спільного протоколу. Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги грубо порушують досягнуті вчора домовленості", – йдеться в тексті.

У документі зазначено, що через зрив домовленостей, українська сторона внесла пропозицію перенести зустріч в районі н.п. Шуми до обговорення надзвичайної ситуації в рамках позачергового засідання ТКГ. Нове засідання має бути скликане в найкоротші терміни, йдеться в зверненні Кравчука.

"Прошу невідкладно проінформувати учасників ТКГ про цю ініціативу української сторони і повідомити нам про результати", – підсумував Кравчук.

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