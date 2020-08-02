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Кравчук заявив про необхідність залучення США до переговорів щодо Донбасу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Кравчук вважає, що без США досягти миру на Донбасі буде складніше

Кравчук вважає, що без США досягти миру на Донбасі буде складніше.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання зі встановленням миру на Донбасі буде значно легше за участю США.

Про це перший президент України заявив 1 серпня в ефірі телеканалу "24 Україна", передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що мова йде про перспективу, тому що зараз у Сполучених Штатів вистачає своїх проблем.

"Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив", – підкреслив Кравчук.

Він додав, що зараз у США вистачає своїх складнощів: коронавірус, майбутні вибори.

"Я говорю про це (участь США в переговорах) в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово встановлюватиметься", – пояснив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук озвучив свої перші кроки в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, які він має намір зробити: це створення фонду відновлення і вільної економічної зони.

УкраїнаВійна на ДонбасіМирні переговори в МінськуЛеонід Кравчук
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