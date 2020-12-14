Кравчук заявив про можливий вихід із "гри в хованки" щодо Донбасу

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що державі доведеться шукати інші способи вирішення війни на Донбасі, якщо Росія й надалі продовжить грати в свою гру на мирних переговорах. Зокрема, обіцяти одне, а робити інше, називати те, що відбувається в ОРДЛО, "внутрішнім конфліктом".

А ось якщо в українському уряді стануть "підігравати" країні-агресору в цьому, намагаючись залишити ситуацію такою, як є, сам він вийде з цієї "гри в хованки". Так різко про це політик висловився в інтерв'ю "Фактам".

За його словами, вічно так тривати на Донбасі і в переговорах щодо нього не може. Перший президент України говорить, що це потрібно зупинити і перейти на новий формат, спираючись на міжнародну спільноту, зокрема позицію США і Європи.

"Я особисто виступлю з пропозицією закінчити цю гру в хованки і почати пошуки нових форматів і нових можливостей. У мене іншого виходу немає. Не можу бути ні ворогом, ні другом сьогодні ні для кого. Я представник України на переговорах і хочу, щоб наша земля була очищена від ворогів і щоб ми жили в злагоді й взаєморозумінні. Цього буду домагатися", – підкреслив Кравчук.

Політик згадав слова секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про роботу над новими вирішеннями ситуації на Донбасі і "підготовку плану Б". Однак, зазначив глава делегації України в ТКГ, сам він не бачив цих рішень, із ним у цьому питанні не радилися, отже, коментувати їх немає сенсу.

Політик запевнив, що в українських інституціях, які задіяні безпосередньо у вирішенні ситуації на Донбасі, критично осмислюють, що відбувається сьогодні і до якої межі можна випробовувати терпіння українців. Йдеться про Офіс президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, а також Міністерства закордонних, внутрішніх справ, Службу безпеки.

"Якщо я побачу, що все це використовується саме для того, щоб залишити все як є, щоб війна в будь-якій формі тривала, повторюю, що зроблю офіційну заяву. Якщо держава захоче вести таку гру, я з неї вийду", – висловився Кравчук.

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