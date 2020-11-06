Кравчук заявив про готовність шукати альтернативу "Мінську" і назвав умову

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна шукатиме альтернативу Мінським домовленостям, якщо Росія зізнається в тому, що хоче війни.

За його словами, у такому разі країні будуть необхідні інші формати для врегулювання ситуації на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Такою думкою він поділився в коментарі "РБК-Україна".

Насамперед політик зазначив, що спеціальний представник ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау вже отримала український план щодо Донбасу, як і "дорожню карту" РФ.

"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні – якщо ви хочете війни, то повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб все-таки мир в Україні настав", – підкреслив Кравчук.

Він також додав, що українська делегація в ТКГ закликає країну-агресора Російську Федерацію до спільної роботи. Зокрема, щоб напрацьовувати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.