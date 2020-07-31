Кравчук запропонував відновити Донбас за гроші підписантів Будапештського меморандуму: пропагандисти його висміяли

Перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій запропонував відновлювати Донбас за рахунок спеціального фонду, який повинні наповнити всі країни-підписанти Будапештського меморандуму.

"Україна здала ядерну зброю, 175 шахт. Кожна шахта коштувала мільярд доларів тих грошей. Зараз це близько 300 мільярдів. Я ставлю запитання, ми маємо право на створення спеціального фонду, щоб відновлювати ті регіони, які зруйновані? Якщо до цього приєднається Росія і скаже своє вагоме слово, ми зможемо створити такий фонд", – заявив Кравчук і викликав здивовані посмішки у присутніх у студії.

"Почекайте, Леоніде Макаровичу. Де логіка: ядерні шахти в обмін на гроші для Донбасу", – запитала Скабєєва.

Кравчук пояснив, що спочатку треба визначитися, чи підтримує такий фонд Росія.

"Треба домовитися про фонд. І щоб не Росія вносила, а вносили ті, хто не витрачає сьогодні на ядерну зброю стільки, скільки витратили б, якби Україна не показала приклад ліквідації ядерної зброї. Що тут незрозумілого?! Ви просто не хочете зрозуміти мене", – емоційно підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій пожартував про імпотентів і перейшов на крик, коли запитання торкнулося того, як кремлівські ЗМІ розповідають про Україну.