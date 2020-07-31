Кравчук запропонував відновити Донбас за гроші підписантів Будапештського меморандуму: пропагандисти його висміяли
Кравчук запропонував Росії створити фонд для відновлення Донбасу. Скриншот Youtube
Перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій запропонував відновлювати Донбас за рахунок спеціального фонду, який повинні наповнити всі країни-підписанти Будапештського меморандуму.
"Україна здала ядерну зброю, 175 шахт. Кожна шахта коштувала мільярд доларів тих грошей. Зараз це близько 300 мільярдів. Я ставлю запитання, ми маємо право на створення спеціального фонду, щоб відновлювати ті регіони, які зруйновані? Якщо до цього приєднається Росія і скаже своє вагоме слово, ми зможемо створити такий фонд", – заявив Кравчук і викликав здивовані посмішки у присутніх у студії.
"Почекайте, Леоніде Макаровичу. Де логіка: ядерні шахти в обмін на гроші для Донбасу", – запитала Скабєєва.
Кравчук пояснив, що спочатку треба визначитися, чи підтримує такий фонд Росія.
"Треба домовитися про фонд. І щоб не Росія вносила, а вносили ті, хто не витрачає сьогодні на ядерну зброю стільки, скільки витратили б, якби Україна не показала приклад ліквідації ядерної зброї. Що тут незрозумілого?! Ви просто не хочете зрозуміти мене", – емоційно підсумував Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій пожартував про імпотентів і перейшов на крик, коли запитання торкнулося того, як кремлівські ЗМІ розповідають про Україну.