Кравчук запропонував посилити тиск на Росію, від'єднавши SWIFT
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував посилити тиск на Росію, відключивши їм платіжну систему SWIFT.
Про це перший президент України повідомив після намірів запропонувати РФ відкласти дорожні карти і зосередитися на виконанні вже узгоджений рішень в рамках нормандського формату. Якщо ж росіяни відмовляться – необхідно посилити тиск, передає "РБК-Україна".
"Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", – зазначив політик.
Кравчук додав, що відключення міжнародної платіжної системи SWIFT може стати новим етапом у санкціях проти Росії.
"Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості та бачимо безвихідь. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо в ньому працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", – пояснив дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук назвав планом "Б" Донбасом відключення Росії від міжнародних платіжних систем.
Пізніше в Держдумі РФ відповіли на пропозицію Кравчука відключити Росію від SWIFT
Кравчук сказав, що переговори щодо Донбасу повинні вести не українці з росіянами, а українці з українцями.
Також Леонід Кравчук сказав, що потрібно міняти Мінськ (Білорусь) як майданчик для переговорів щодо Донбасу.
Раніше Кравчук заявив, що саме припинення війни на Донбасі буде першим пунктом плану України для ТКГ. Лише після його виконання можна буде говорити про вибори і відновленні економіки.
Глава української делегації в ТКГ говорив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.