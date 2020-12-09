Кравчук запропонував посилити тиск на Росію, від'єднавши SWIFT

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував посилити тиск на Росію, відключивши їм платіжну систему SWIFT.

Про це перший президент України повідомив після намірів запропонувати РФ відкласти дорожні карти і зосередитися на виконанні вже узгоджений рішень в рамках нормандського формату. Якщо ж росіяни відмовляться – необхідно посилити тиск, передає "РБК-Україна".

"Тиск на Росію повинен бути, вона іншого не розуміє, вона ніколи не вважала політико-дипломатичний переговорний процес можливим для себе", – зазначив політик.

Кравчук додав, що відключення міжнародної платіжної системи SWIFT може стати новим етапом у санкціях проти Росії.

"Ми офіційно повинні сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості та бачимо безвихідь. Але це не означає, що ми вже завтра припинимо мінський формат. Ми і далі будемо в ньому працювати, докладати всіх зусиль, але коли побачимо, що ми вже пішли на останні кроки, тоді буде "план Б", – пояснив дипломат.

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