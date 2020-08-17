Кравчук запевнив, що Рада не змінюватиме Конституцію на догоду Росії

У Верховній Раді навіть близько немає голосів для зміни Конституції України, як того домагається Росія за Мінськими домовленостями в редакції 2015 року.

Як повідомив в інтерв'ю "Сегодня" голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, Мінські домовленості не можна розглядати без міжнародних принципів і норм.

"Ці принципи і норми… визначені в офіційних документах ОБСЄ, і ми не можемо навіть допустити, що Мінські домовленості автономні від усього цього. Тоді вони втратять свою силу. Вони, наголошую, мають відповідати міжнародним нормам і принципам. Це дуже важливо", – сказав він.

Водночас, за словами Кравчука, є Конституція і закони України, які узгоджувалися з міжнародним правом.

"Якщо Росія дійсно вважає, і що це серйозно, щоб ми внесли зміни до Конституції, то я ставлю через вас таке запитання: яким чином демократична країна, а ми точно йдемо шляхом демократії, може прийти в парламент і сказати, що ви маєте проголосувати за це. Я знаю, що сьогодні вже три фракції ("ЄС", "Голос" і "Батьківщина") не будуть голосувати. Я знаю точно, що частина навіть депутатів від "Слуги народу", особливо мажоритарників, може не голосувати. Я вже не кажу, що змістовно це не в’яжеться ні з якими міжнародними документами", – підкреслив представник України в ТКГ.

На його думку, змінити Конституцію практично неможливо.

"Вони ж знають, що такі рішення ухвалюються Верховною Радою. ВР – демократична структура, демократичний орган в українській державі. І 450 депутатів мають право кожний на свою позицію і свою думку, і голосувати так, як велить внутрішній стан і орієнтують виборці", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час телефонної розмови 26 липня Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який перебуває на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.