Кравчук закликав ОБСЄ терміново представити "План дій" щодо Донбасу

Кирило Лютий Політика 18:09, 28.10.2020 Оновлено: 18:52, 28.10.2020

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував представникам ОБСЄ презентувати до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомив Олексій Арестович, якого призначили офіційним речником української делегації. Він нагадав, що 16 вересня російська сторона заблокувала роботу трьох із чотирьох підгруп у межах ТКГ.

"Повноважний представник ОБСЄ, посол П'єр Морель заявив, що справа полягає в базисі переговорів, який дозволив би зрушити вперед процес виконання домовленостей, досягнутих на вищому рівні в межах Нормандського формату", – написав Арестович.

"Тільки завдяки ініціативі української делегації таким базисом було визнано пропозицію Кравчука створити під егідою ОБСЄ "План дій", що враховує насамперед питання безпеки й гуманітарні питання. Українська сторона наголошує, що саме рішення Нормандського формату на вищому рівні є основою для послідовного, поетапного і всебічного врегулювання конфлікту", – зазначив він.

Арестович додав, що наступне засідання ТКГ заплановано в період із 5 по 10 листопада.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Кравчук заявив, що не бачить реальних можливостей домовитися з Росією і розблокувати переговорний процес у ТКГ. За його словами, на зрушення в цьому питанні не вплинуть навіть місцеві вибори в Україні.

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