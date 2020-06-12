Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що конфліктна ситуація в закарпатському місті Береговому вимагає обговорень, однак про нібито сепаратизм, як на Донбасі, там не йдеться.

Такою думкою він поділився в ефірі токшоу "Право на владу" на " 1+1", підкресливши, що багато разів бував у місті за Союзу та української незалежності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Скажу точно, що під час радянської влади питання сепаратизму, як у нас тут називають, хоча я вважаю, це не точна назва, й інші мовні питання ніколи не ставили. Принаймні більшість людей у цьому районі знали російську мову. Тому думаю, що в цьому разі джерело питань, які ми обговорюємо сьогодні, перебуває не в Береговому, а в Будапешті", – зазначив політик.

Кравчук закликав не порівнювати ситуацію в Береговому з подіями, які відбувалися на Донбасі

Перший президент вважає, що саме там, використовуючи ситуацію і якісь внутрішні проблеми, центральна влада акцентує на деяких питаннях, до того ж не тільки мовних.

Також Кравчук розповів про свої зустрічі з послом Угорщини, на яких той теж вказував на ці проблеми. Український політик упевнений, що найважливіше для нас – не шукати причини сепаратизму, до того ж на мовному ґрунті в Береговому.

"Шукати проблеми, а не сепаратизм, у Будапешті. І тому найголовніше завдання Міністерства закордонних справ, української влади, уряду і президента – знайти такі дипломатичні відносини на рівні всіх сфер, які б означали, що Україна створює для своїх громадян, які за походженням є угорцями, всі умови для життя. І коли там перестануть штовхатися навколо так званих регіонів у Закарпатській області, ми зовсім не будемо мати жодних проблем", – вважає він.

Водночас перший президент ще раз підкреслив, що не потрібно порівнювати цю ситуацію з тією, яка трапилася на Донбасі.

"Донбас – це, по-перше, агресія, а по-друге, це мільйони людей. І росіян із них колосальна кількість. Тому зрозуміла річ, що Росія це використовувала як агресор, там дійсно сепаратизм. А в Берегівському районі, переконаний, сепаратизму немає і ніколи не буде", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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