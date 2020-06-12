Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що конфліктна ситуація в закарпатському місті Береговому вимагає обговорень, однак про нібито сепаратизм, як на Донбасі, там не йдеться.
Такою думкою він поділився в ефірі токшоу "Право на владу" на " 1+1", підкресливши, що багато разів бував у місті за Союзу та української незалежності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Скажу точно, що під час радянської влади питання сепаратизму, як у нас тут називають, хоча я вважаю, це не точна назва, й інші мовні питання ніколи не ставили. Принаймні більшість людей у цьому районі знали російську мову. Тому думаю, що в цьому разі джерело питань, які ми обговорюємо сьогодні, перебуває не в Береговому, а в Будапешті", – зазначив політик.
Кравчук закликав не порівнювати ситуацію в Береговому з подіями, які відбувалися на Донбасі
Перший президент вважає, що саме там, використовуючи ситуацію і якісь внутрішні проблеми, центральна влада акцентує на деяких питаннях, до того ж не тільки мовних.
Також Кравчук розповів про свої зустрічі з послом Угорщини, на яких той теж вказував на ці проблеми. Український політик упевнений, що найважливіше для нас – не шукати причини сепаратизму, до того ж на мовному ґрунті в Береговому.
"Шукати проблеми, а не сепаратизм, у Будапешті. І тому найголовніше завдання Міністерства закордонних справ, української влади, уряду і президента – знайти такі дипломатичні відносини на рівні всіх сфер, які б означали, що Україна створює для своїх громадян, які за походженням є угорцями, всі умови для життя. І коли там перестануть штовхатися навколо так званих регіонів у Закарпатській області, ми зовсім не будемо мати жодних проблем", – вважає він.
Водночас перший президент ще раз підкреслив, що не потрібно порівнювати цю ситуацію з тією, яка трапилася на Донбасі.
"Донбас – це, по-перше, агресія, а по-друге, це мільйони людей. І росіян із них колосальна кількість. Тому зрозуміла річ, що Росія це використовувала як агресор, там дійсно сепаратизм. А в Берегівському районі, переконаний, сепаратизму немає і ніколи не буде", – підсумував Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких ідеться про появу фактично "угорського" Берегівського району. На думку письменника Андрія Любки, так українська влада пішла на перші поступки Будапешту.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання створення будь-яких національних автономій у складі України поки не обговорюється. Тому реалізація таких сценаріїв на Закарпатті та в Одеській області є неможливою.
Також він зазначив, що сепаратизму на Донбасі і в Криму до окупації не було, а на ситуацію вплинуло винятково втручання Росії.
Український журналіст, представник України в ТКГ у Мінську Денис Казанський підкреслив, що на Закарпатті не повториться сценарій Донбасу, оскільки ці регіони розвивалися абсолютно в різних реаліях після здобуття Україною незалежності.
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