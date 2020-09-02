Кравчук заговорив про виведення Фокіна з ТКГ через його заяви про Донбас

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в Мінській ТКГ планує обговорити можливе виведення з неї Вітольда Фокіна через його антиукраїнські ініціативи щодо Донбасу.

В ефірі "Еспресо TV" він зазначив, що не має жодного стосунку до призначення Фокіна заступником голови делегації у ТКГ. Їх двох запросили в Офіс президента, де запропонували відповідні посади.

За словами Кравчука, зараз вони планують обговорити цю ситуацію всім складом і вирішити, чи виводити Фокіна.

"Сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом. Тут не може бути іншого рішення. Адже те, що Фокін публічно заявляє про Донбас, – це абсолютно російський наратив, який становить небезпеку для всієї країни", – зауважив Кравчук.

Нагадаємо, що Фокін заявив про потребу надати особливий статус усьому Донбасу, а не тільки окупованим районам. Також він висловився про можливий компроміс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що Фокіна необхідно залучити до ТКГ, оскільки він родом із Донбасу та знає, чого хочуть жителі тих територій.

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