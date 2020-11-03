Кравчук вказав нюанс закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі

У випадку продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Україна має чітко сформулювати своє бачення цього процесу в ОРДЛО. Водночас до нього потрібно підходити дуже делікатно.

Про це в інтерв’ю "Інтерфаксу-Україна" сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, це має бути розглянуто з подання Верховної Ради, а не ТКГ, адже саме перша має ухвалювати законодавчі акти, які врегулюють відповідні питання на Донбасі.

"Я, наприклад, бачу це в тому, що Верховна Рада має врахувати, звичайно, специфіку, ситуацію, що трапилася в цих районах, непідконтрольних Україні", – підкреслив він.

Політик зізнався, що має багато знайомих, які й зараз живуть в ОРДЛО, і з якими він інколи зустрічається.

"Один приносить мені підручники, за якими навчаються в школі діти в цих районах зараз. Там слова "Україна" немає. Там такі формулювання… Тільки негатив про Україну. Відтворюються, вихваляються комсомольські організації", – підкреслив Кравчук.

Він пояснив, що нині не просто взяти і змінити ситуацію на Донбасі. Адже за шість років подібною пропагандою, перш за все з Москви, "перекосили" свідомість громадян, і вони нині живуть в іншому середовищі, баченні життя в світі. Тому, зауважив глава української делегації в ТКГ, потрібно буде дуже багато часу, щоб свідомість цих українців спрямувати на реальний життєвий ґрунт.

"Але цього силою не зробиш. Тому я думаю, що тут буде велика робота. І це все має бути оформлене у відповідні документи, дії, закони, які б були і в інтересах насамперед України, і тих регіонів. Тобто не можна, щоб там були якісь неузгодженості, щось таке, що знову викликатиме суперечки. А зараз воно настільки тонке і настільки вразливе все, що треба буде найделікатніше ці питання вирішувати", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’ю Леонід Кравчук заявив, що українська сторона має намір запропонувати на переговорах ТКГ новий документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Його перший пункт – припинення війни.