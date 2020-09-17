Кравчук висунув вимоги до ОРДЛО щодо полонених українців

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зажадав від ОРДЛО негайно забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) доступ до незаконно утримуваних громадян України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. Кравчук підкреслив, що доступ повинен бути наданий також до секретної донецької в'язниці "Ізоляція".

Вона сумно відома через тортури українців і нелюдські умови утримання ув'язнених.

"Неприпустимо й обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю й відвідати 175 утримуваних в ОРДЛО громадян України вдалося одержати відповідь лише щодо однієї особи", – сказав Кравчук.

Він також підкреслив, що Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які "обґрунтовано обвинувачуються у скоєнні злочинів і містяться на території України". Про це свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні.

"Не менше обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами і забезпечити доступ до них представників МКЧХ", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на переговорах Тристоронньої контактної групи 16 вересня особлива увага була приділена виконанню домовленостей лідерів держав "нормандського формату", досягнутих в Парижі, щодо забезпечення повного і безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб.