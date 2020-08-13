Кравчук виправдався за розмову зі Скабєєвою: спілкуватися потрібно з ким завгодно

Перший президент України Леонід Кравчук визнав, що спілкується з російськими пропагандистами, але говорить речі, які їм не подобаються.

Про це політик і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю "Українському радіо".

"Культура у них нижча від ватерлінії. Я спілкуюся з ними, щоб сказати, щоб висловити позицію України, і на що ми готові йти чи не йти. Боятися цього не треба. Спілкуватися потрібно з ким завгодно. Навіть у розмовах можна враховувати різні варіанти та нюанси, але ніколи не підписувати документи", – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Леонід Кравчук запросив російську пропагандистку Ольгу Скабєєву до Києва.

Також Кравчук вступив у перепалку з російською пропагандисткою Скабєєвою та звинуватив її в підміні понять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабєєва привітала першого президента України Леоніда Кравчука з днем народження.