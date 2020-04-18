Перший президент України Леонід Кравчук підтримав політику нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

В ефірі ток-шоу "Голос народу" Кравчук зазначив, що виступає за послаблення співпраці з МВФ, однак через епідемію COVID-19 влада була змушена вести переговори про новий кредит, щоб "врятувати українців".

"Криза економічна почалась те тоді, коли Зеленский і "Слуга народу" прийшли до влади. Вона почалася набагато раніше. Маючи такий "запас міцності" ми мусимо звертатися за допомогою", – сказав Кравчук.

Володимир Зеленський і Леонід Кравчук колаж

Він зазначив, що потрібно домогтися зниження впливу Заходу на Україну, однак зараз для подібних дій немає можливостей.

"Повинні знайти можливості не брати в кредит... Але це не сьогодні треба починати. Сьогодні треба допомогти людям вижити! Мова йде про виживання! Закінчимо це нещастя, тоді..." – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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