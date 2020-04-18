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18 квітня • оновлено в 21:45
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Кравчук відверто висловився про Зеленського і кризу в Україні

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Перший президент України Леонід Кравчук підтримав політику нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

В ефірі ток-шоу "Голос народу" Кравчук зазначив, що виступає за послаблення співпраці з МВФ, однак через епідемію COVID-19 влада була змушена вести переговори про новий кредит, щоб "врятувати українців".

"Криза економічна почалась те тоді, коли Зеленский і "Слуга народу" прийшли до влади. Вона почалася набагато раніше. Маючи такий "запас міцності" ми мусимо звертатися за допомогою", – сказав Кравчук.

Володимир Зеленський і Леонід Кравчук

Володимир Зеленський і Леонід Кравчук

колаж

Він зазначив, що потрібно домогтися зниження впливу Заходу на Україну, однак зараз для подібних дій немає можливостей.

"Повинні знайти можливості не брати в кредит... Але це не сьогодні треба починати. Сьогодні треба допомогти людям вижити! Мова йде про виживання! Закінчимо це нещастя, тоді..." – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Леонід Кравчук
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Кризис экономический начался не тогда, когда Зеленский и "Слуга народа" пришли к власти. Он начался гораздо раньше..." // Конечно раньше начался, ещё при Кравчуке. Помните сумки-тележки кравчучки?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сташинский Богдан, При Кравчуке было этому всему положено начало. Сейчас, его слова, маемо то, шо маемо.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Pavlov Pavel, при Кравчуке страна еще как раскрученный маховик могла по инерции двигаться долгие года,но нужно было убить флот,судостроение,авиостроение,ракетостроение.
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