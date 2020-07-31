Кравчук заперечив особливий статус Донбасу і назвав головну його небезпеку

Марина Ліснічук Політика 14:32, 31.07.2020 Оновлено: 15:45, 31.07.2020

Новий голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України, перший президент Леонід Кравчук заявив, мовляв, не розуміє, що таке особливий статус Донбасу.

За його словами, це може призвести до найгіршого – зникнення частини української держави. Про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".

"А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями..." – припустив Кравчук.

Він підкреслив, що в намаганні досягнути такого особливого статусу можна дійти до того, що бойовики "матимуть власну поліцію, внутрішні силові структури, війська й прикордонників" на окупованих територіях. На думку першого президента, в такому разі "це вже не буде територія у складі України".

У цьому контексті він нагадав про те, як у часи свого президентства підписав закон про вільну економічну зону на Донеччині та Луганщині.

"Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти й розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя й дати людям шанс працювати, заробляти й жити нормально", – пояснив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність компромісів у переговорах щодо Донбасу, однак не в питаннях суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та недоторканності кордонів.

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