Кравчук відповів на слова Зеленського про можливість очолити українську делегацію в ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що готовий увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Однак зазначив, що офіційної пропозиції від чинного гаранта не отримував, хоча Володимир Зеленський і обмовився про його кандидатуру. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні".

"Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Коли мені офіційно запропонують і я ухвалю рішення, тоді й можна буде говорити про це. Як я можу вирішувати, коли мені не було пропозиції?" – прокоментував Кравчук.

Водночас він підкреслив, що і призначення віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова головою української делегації в ТКГ буде хорошим кроком, якщо так вирішить президент.

"Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово", – додав Кравчук.

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