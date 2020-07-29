Кравчук відповів на слова Зеленського про можливість очолити українську делегацію в ТКГ
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що готовий увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.
Однак зазначив, що офіційної пропозиції від чинного гаранта не отримував, хоча Володимир Зеленський і обмовився про його кандидатуру. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні".
"Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Коли мені офіційно запропонують і я ухвалю рішення, тоді й можна буде говорити про це. Як я можу вирішувати, коли мені не було пропозиції?" – прокоментував Кравчук.
Водночас він підкреслив, що і призначення віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова головою української делегації в ТКГ буде хорошим кроком, якщо так вирішить президент.
"Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово", – додав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
другий президент України Леонід Кучма склав повноваження голови делегації України в ТКГ в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що було офіційно оголошено 28 липня.
За словами джерел в Офісі президента, Кучма зробив це через свій похилий вік.
Журналіст, представник ОРДЛО у ТКГ Сергій Гармаш припустив, що замість Кучми українську делегацію, найімовірніше, очолить Олексій Резніков.
Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що після припинення роботи в ТКГ Леонід Кучма не залишатиметься осторонь від переговорів щодо Донбасу.
Віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що виконуватиме обов'язки глави української делегації в ТКГ замість Леоніда Кучми, поки президент не призначить своїм указом нового її керівника.
Глава держави Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу може очолити перший президент України Леонід Кравчук.