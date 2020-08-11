Кравчук відповів, із ким готовий вести переговори в ОДЛО

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук заявив, що стороною переговорів щодо Донбасу може стати "громадянське суспільство" окупованих територій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, з ким конкретно на окупованій частині Донбасу він готові сідати за стіл переговорів.

"Це громадянське суспільство перш за все. Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участь у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, у школах, у громадських організаціях – я готовий їх слухати", – відповів політик.

Він додав, що коли бажання припинити війну буде у людей, які там живуть і тих, які знаходяться за межами окупованих територій, "Москва почує краще".

"Для того, щоб Москву переконати, треба не тільки бажання Києва, їх важко переконувати", – зазначив Кравчук.

"Підкреслюю, що це мільйон сімсот тисяч осіб, тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю", – додав він.

Глава ТКГ підкреслив, що Україна повинна "діяти розумно, виважено, дослідно", щоб не дати Кремлю маніпулювати на нібито "внутрішньому" конфлікті.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук назвав "закриту тему", яку не можна обговорювати в ТКГ за жодних умов.