Кравчук в ТКГ закликав провести обмін усіма полоненими до Різдва і Нового року

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав до Різдва і Нового року провести обмін усіма утримуваними особами.

Про це повідомили на сторінці ТКГ в Facebook. Відповідну заяву Кравчук зробив на засіданні ТКГ 11 листопада, яке пройшло у форматі відеоконференції.

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і по інших позиціях", – сказано в повідомленні.

11 листопада відбулося засідання ТКГ Facebook ТКГ

Кравчук закликав обмінятися полоненими до Нового року Facebook ТКГ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в ТКГ займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих, хто воював за Україну або утримуваних за проукраїнську позицію.

Президент Володимир Зеленський подякував очільнику Міжнародного комітету Червоного Хреста Петеру Мауреру за візит до України та попросив його посприяти в отриманні від бойовиків "Л/ДНР" списків для прискорення обміну "всіх на всіх".