Кравчук в ТКГ закликав провести обмін усіма полоненими до Різдва і Нового року

Борис Бондар Політика 20:48, 11.11.2020 Оновлено: 20:51, 11.11.2020

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав до Різдва і Нового року провести обмін усіма утримуваними особами.

Про це повідомили на сторінці ТКГ в Facebook. Відповідну заяву Кравчук зробив на засіданні ТКГ 11 листопада, яке пройшло у форматі відеоконференції.

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і по інших позиціях", – сказано в повідомленні.

11 листопада відбулося засідання ТКГ
Facebook ТКГ
Кравчук закликав обмінятися полоненими до Нового року
Facebook ТКГ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" між Києвом і "Л/ДНР" повинен відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року. Про це сказано в "Плані спільних кроків", який Україна підготувала для Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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