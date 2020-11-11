Кравчук в ТКГ закликав провести обмін усіма полоненими до Різдва і Нового року
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав до Різдва і Нового року провести обмін усіма утримуваними особами.
Про це повідомили на сторінці ТКГ в Facebook. Відповідну заяву Кравчук зробив на засіданні ТКГ 11 листопада, яке пройшло у форматі відеоконференції.
"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їхнього прагнення домовитися і по інших позиціях", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в ТКГ займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих, хто воював за Україну або утримуваних за проукраїнську позицію.
Президент Володимир Зеленський подякував очільнику Міжнародного комітету Червоного Хреста Петеру Мауреру за візит до України та попросив його посприяти в отриманні від бойовиків "Л/ДНР" списків для прискорення обміну "всіх на всіх".
Обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" між Києвом і "Л/ДНР" повинен відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року. Про це сказано в "Плані спільних кроків", який Україна підготувала для Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.