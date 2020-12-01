Кравчук у ТКГ змінив позицію щодо Росії
Леонід Кравчук заявив, що Росія не робить реальних кроків до досягнення миру
Дипломат зазначив, що Москва хоче зробити Україну слухняною, щоб вона жила за політикою Кремля
На переговорах у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з РФ домовитися неможливо. Російська сторона на зустрічі не йде на компроміси та перекручує факти.
Про це для "Ліги" розповів представник України в ТКГ Сергій Гармаш, зазначивши, що глава української делегації Леонід Кравчук сам переконався, що розмовляти з агресором неможливо, хоча раніше перший президент України говорив, що в нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО.
"Я спостерігаю зміни з минулого (засідання. – Ред.) ТКГ. Леонід Макарович Кравчук, який прийшов з не зовсім реалістичними підходами – теж думав, що можна з ними домовитися, зараз він бачить, що домовленості з агресором бути не може... Леонід Макарович зайняв жорсткішу позицію. Вони розуміють тільки силу", – пояснив він.
Водночас Кравчук підкреслив, що Росія не робить реальних кроків до досягнення миру.
"Шість років йде війна. Шість років працює ТКГ. І за ці шість років, можна сказати, більш-менш вирішено тільки одне питання: про режим тиші. І то більш-менш. Все інше блокується. А люди гинуть, інфраструктура руйнується, мир не настає", – зазначив дипломат.
Кравчук особливо підкреслив, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру в Україні.
"Я впевнений, що Росія, – а не ОРДЛО, вони тільки волю Кремля виконують, – Росія і Путін не хочуть миру в Україні. Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною, щоб вона жила за політикою Кремля", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Гармаш розповів, що засідання ТКГ було одним з найбільш "жорстких", а російська сторона "дістала навіть дипломатичного" главу української делегації Леоніда Кравчука.