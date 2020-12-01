Кравчук у ТКГ змінив позицію щодо Росії

На переговорах у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу з РФ домовитися неможливо. Російська сторона на зустрічі не йде на компроміси та перекручує факти.

Про це для "Ліги" розповів представник України в ТКГ Сергій Гармаш, зазначивши, що глава української делегації Леонід Кравчук сам переконався, що розмовляти з агресором неможливо, хоча раніше перший президент України говорив, що в нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО.

"Я спостерігаю зміни з минулого (засідання. – Ред.) ТКГ. Леонід Макарович Кравчук, який прийшов з не зовсім реалістичними підходами – теж думав, що можна з ними домовитися, зараз він бачить, що домовленості з агресором бути не може... Леонід Макарович зайняв жорсткішу позицію. Вони розуміють тільки силу", – пояснив він.

Водночас Кравчук підкреслив, що Росія не робить реальних кроків до досягнення миру.

"Шість років йде війна. Шість років працює ТКГ. І за ці шість років, можна сказати, більш-менш вирішено тільки одне питання: про режим тиші. І то більш-менш. Все інше блокується. А люди гинуть, інфраструктура руйнується, мир не настає", – зазначив дипломат.

Кравчук особливо підкреслив, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру в Україні.

"Я впевнений, що Росія, – а не ОРДЛО, вони тільки волю Кремля виконують, – Росія і Путін не хочуть миру в Україні. Росія виконує своє стратегічне завдання: зробити Україну слухняною, щоб вона жила за політикою Кремля", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Гармаш розповів, що засідання ТКГ було одним з найбільш "жорстких", а російська сторона "дістала навіть дипломатичного" главу української делегації Леоніда Кравчука.