Кравчук спростував заяву Путіна про небажання України завершити війну

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук спростував заяву президента Росії Володимир Путін про небажання України припинити війну на Донбасі.

Так, в ефірі телеканалу "Україна24", він зазначив, що під час засідання підгрупи Україна ставила запитання і висувала пропозиції, тоді як Росія та ОРДЛО ухилялися від виходу на загальну дискусію.

"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі запитання ставила Україна і пропонувала конкретні дії — на транспорті, загалом у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити", – наголосив він.

"І все це пов'язувалося з розв'язанням політичних питань, мовляв, буде скасовано закон про місцеві вибори – ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", – додав Кравчук.

Нагадаємо, Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні завершити війну на Донбасі, наголосивши, що майбутнє конфлікту на сході нібито цілком залежить від української влади. За його словами, всім попереднім главам нашої держави і нинішньому президенту Володимиру Зеленському, бракує політичної мужності.

Відповідна велика пресконференція Володимира Путіна відбулася 17 грудня. Там він, зокрема, зазначив, що Крим приєднався до Росії внаслідок волевиявлення кримчан, які прийшли на референдум. Говорячи про ситуацію на сході України, Путін вкотре продемонстрував відверте небажання РФ іти на мирне урегуювання ситуації, однак багато розповідав про підтримку його країною Донбасу.

Зазначимо, на засіданні ТКГ Леонід Кравчук зажадав від Росії взяти на себе відповідальність за виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі, зокрема: звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи КПВВ, доступ на окуповані території спостерігачів, а також розведення сил і розмінування. Представник президента Росії Борис Гризлов був відсутній на зазначеному засіданні.

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