Стремление первого президента Украины Леонида Кравчука включить в состав переговорщиков в ТКГ первого премьера нашей страны Витольда Фокина, на первый взгляд, выглядит странно

Но это только для тех, кто уже давно забыл стиль Кравчука в политике и взаимоотношения Леонида Макаровича и Витольда Павловича, пишет Виталий Портнико для espreso.tv.

Кравчук своей готовностью участвовать в работе ТКГ преследует несколько целей. И это вовсе не желание удовлетворить прихоти Виктора Медведчука, как думают многие. И вовсе не желание удовлетворить прихоти Владимира Зеленского, как думает Зеленский.

В этой жизни Кравчука не интересуют ни Медведчук, ни Зеленский. Последние 86 лет Кравчука в этой жизни интересует только сам Кравчук. А последние 30 лет - ещё и историческая роль Кравчука.

Кравчук хочет доказать, что все ещё остаётся лучшим украинским политиком - он всегда был такого о себе мнения. Что он способен разрешить конфликт, который выглядит неразрешимым. Что он профессиональнее и удачливее Кучмы. Но при этом он не хочет рисковать своей исторической репутацией.

Для того, чтобы делать примирительные заявления, которые могу понравиться Кремлю или контактировать с марионетками России на Донбассе, Кравчуку нужен Фокин. Он всегда подставлял Фокина тогда, когда не мог определиться с решением. И тогда, когда речь шла об экономических проблемах страны, и во взаимоотношениях с Москвой. Так было и после провозглашения независимости, когда Кравчук послал Фокина подписывать соглашение об Экономическом союзе советских республик. Фокин в последний момент сбежал из Кремля, его полномочия остались непроясненными. Но он был в Москве, что позволило вплоть до референдума 1 декабря сохранять иллюзию, что Украина никуда не денется. А Кравчук ничем не рисковал и в своей предвыборной президентской кампании выступал как защитник Акта о независимости. А потом поехал в Беловежскую пущу. В этом - весь он.

Почему на такую неблаговидную роль соглашается Фокин? Не от большого ума. Но Фокин - банальный советский чиновник, который ничего никогда не понимал в политике, а в 1992 году вообще перестал ею заниматься. За эти годы Фокин окончательно превратился в скучного советского пенсионера, который воспринимает жизнь сквозь российскую телевизионную призму. Именно поэтому он так удобен Кравчуку. Один раз Леонид Макарович Витольда Павловича уже использовал. И он всегда готов повторить.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.