Кравчук сказав, який документ може підписати з РФ

Кравчук розповів про документ, який українська сторона в ТКГ могла би підписати з РФ. (leonid-kravchuk.com.ua)

Україні було б вигідно підписати зі сторонами переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема і з Росією, новий комплекс заходів з безпеки.

Про це напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке у форматі відеоконференції заплановано на 18 серпня, в інтерв’ю "Сьогодні" сказав перший президент України і керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Поки його немає. Я з ним не знайомий. Тому, коли буде проєкт, ми з ним ознайомимося", – зазначив він.

У цьому контексті Кравчук згадав лист заступника керівника адміністрації глави РФ Дмитра Козака, якого він начебто надіслав Офісу президента України, а також німецькій і французькій сторонам. В ньому, нагадаємо, той заявляв, що відмовляється від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, назвавши такий формат "спектаклем".

"Я Козака особисто не знаю. Але те, що чув, – він конкретна людина. У його листі було складне речення, але мені воно сподобалося, що, мовляв, він не хоче бути на весіллі танцюристом. Не хоче робити вигляд, що щось робиться, а воно не робиться", – сказав керівник української делегації в ТКГ.

За його словами, він вірить у те, що згаданий документ буде конкретним, служитиме справі миру на Донбасі й не ставитиме нікого в незручне становище.

"І не буде написаний так, що будь-які кроки робляться за рахунок іншої сторони. А це буде рух назустріч одне одному. Ми готові розглянути такий документ і підписати його", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито стомилася від війни на сході України.

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