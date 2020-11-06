Кравчук сказав, як вирішити проблему КСУ, і застеріг від 'лякунів'

Проблему Конституційного суду можна вирішити лише політично-правовим шляхом.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Ця ситуація жодним чином не загрожує закріпленням в Конституції України "особливого статусу" Донбасу, про що говорять "лякуни", – наголосив він.

"Справа, яку порушив Конституційний суд, виходить за межі і Конституції, і повноважень самого КСУ. Тому вирішити питання в чисто правовому полі можливо, але потрібен дуже тривалий час. Треба поновити антикорупційну систему. Питання можна вирішити тільки в політично-правовому плані. Документ, поданий президентом до Верховної Ради, є документ політично-правовий", – сказав перший президент.

Він звернув увагу на неприпустимість ситуації, коли державні інституції стають повністю відірваними від народу України.

"Скажіть, може існувати окремо Конституційний суд, окремо Верховна Рада, окремо президент, окремо уряд, а народ сам по собі? Звичайно, ні. Народ створює ці органи для того, щоб вони йому служили. А виходить, вони вже служать самі собі і самі себе забезпечують. Тоді вони нам до біса, вони нам не потрібні", – заявив Кравчук.

Щодо побоювань того, що в ситуації недіючого Конституційного суду до Основного закону можуть бути внесені зміни щодо "особливого статусу" Донбасу, він сказав: "Тут вже так багато страхів наплодили! Всі лякають і український народ, і один одного, але за цим переляком кожного стоять свої інтереси. Таких "лякунів", як я їх називаю, не треба брати до уваги".

"Є український народ, є система влади, є президент, є Верховна Рада, вони мають домовитись і прийняти рішення, які забезпечать Україні рух вперед європейським курсом", – підсумував Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, посли країн Великої сімки закликали Україну врегулювати ситуацію, пов'язану з Конституційним судом.