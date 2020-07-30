Кравчук сказав, на що не піде в переговорах щодо Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що в переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі ніколи б не пішов на поступки в питаннях про кордони, суверенітет, втрату незалежності або територіальної цілісності країни.

Про це політик розповів в інтерв’ю "Апострофу". Воно записувалося незадовго до того, як 30 липня він прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

"Ці питання не обговорюються. Вони виносяться за дужки. Ми сідаємо за стіл і знаємо, що ведемо переговори на рівних. Якщо хтось одразу почне говорити про територіальні поступки чи про здачу суверенних наших прав і свобод, або ж про територіальну цілісність, кордони – все, переговори завершуються. Я ніколи на такі не піду", – заявив Кравчук.

За його словами, справжні переговори – це коли їхні учасники, без попередніх передумов, домовляються в інтересах обох сторін. Переговорники, пояснив він, мають обговорювати, як ці інтереси узгодити і скоординувати.

"Якщо одна сторона наполягатиме тільки на своїх, тоді домовленостей ніколи не буде. Треба тверезо, реально дивитися на речі. Але поступатися цінностями, які є головними складовими міжнародного права, міжнародних відносин – про це і мови не може бути", – запевнив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв’юЛеонід Кравчук розповів про головну, на його думку, умову завершення війни на Донбасі.