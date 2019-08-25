Кравчук розповів, як Зеленський повинен говорити з Путіним

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що нинішньому главі держави Володимиру Зеленському треба готуватися до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кравчук в інтерв'ю ObozTV зазначив, що Зеленський так чи інакше зустрінеться з Путіним у нормандському форматі, і спрогнозував їх особисту зустріч – "після цього, а може і до цього, немає значення".

"Ми знаємо, що Путін не поважає Україну, і його мрія, щоб Україна в такому вигляді не існувала. Він про це не соромиться говорити. Він сказав на міжнародній конференції на Заході, що Україна – це помилка, випадкова держава. Ці слова Путіна увійшли в ідеологію Росії, їх вивчають у середніх школах і вищих навчальних закладах", – заявив перший президент України.

Незважаючи на це все, за словами Кравчука, "якщо буде встановлена ідеологія або ідея домовленостей, диспутів, переговорів, то треба це починати".

"Але починати треба не з чистого аркуша, бо я в багатьох наших телепередачах чув, що Зеленський мав першим поїхати в Росію. Я думав – всі ці хлопчики й дівчатка, які це говорять, млинців об'їлися або за гроші це говорять? Путін досі не визнав Зеленського президентом, не привітав. Путін довго не говорив з ним навіть по телефону", – зазначив перший президент України.

Кравчук розповів, що для зустрічі на рівні президентів створюються робочі групи: "Вони визначають тему зустрічі – раз, проекти документів – два, візують ці документи, і тільки після цього зустрічаються".

На питання, чи повинен Зеленський при зустрічі тиснути руку Путіну, ексглава держави відповів: "Звичайно. В дипломатії не може бути побутового підходу. Привітався, це не означає, що, потиснувши руку, людина визнала його своїм другом. Я такого ніде не читав".

За його словами, переговори треба вести "про відносини в широкому плані і про припинення війни". Кравчук також нагадав, що світова спільнота на боці України – "навіть країни-друзі Путіна не беруться говорити, що Крим російський".

"Ми повинні сказати, починаючи зустріч – пане президенте Росії, не повинно бути попередніх умов, це виключається з будь-яких відносин і переговорів... Не ставляться під сумнів питання суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Це основні питання, ми їх не обговорюємо. Все інше можна обговорювати і поступово виходити на корінні питання, які стоять перед нами", – уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук дав президенту Володимиру Зеленському дві поради щодо припинення війни на Донбасі.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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