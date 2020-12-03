Кравчук розповів, як ситуація в Білорусі може допомогти Україні

Тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь може допомогти Україні зупинити війну на Донбасі.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. При цьому закликати Олександра Лукашенка та його силовиків припинити насилля в Білорусі немає сенсу, вважає він.

"Я думаю, що зараз немає сенсу закликати Лукашенка до чогось. В ньому, окрім адміністративно-диктаторського, з’явився ще страх і бажання покарати тих, хто посмів виступити проти нього... Тому вже нема підстав думати, що його ще можна у чомусь переконати", – наголосив дипломат.

На його думку, у цій ситуації може спрацювати лише одне: щоб Росія офіційно заявила і відмовилась від будь-якої допомоги Лукашенку.

"Але, на мій погляд, цього не станеться, і Путін буде його підтримувати", – уточнив Кравчук.

Лукашенко негативно і навіть хворобливо реагує на спільні зусилля світової спільноти, європейських держав, у тому числі України, сказав політик

"Тільки спільні зусилля. Я маю на увазі, повинен бути тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь. Тиск на Росію може допомогти й Україні зупинити війну на Донбасі та будувати мирне життя в усіх регіонах. Світова спільнота повинна діяти рішуче, тому що ці антидемократичні спалахи, спалахи конфліктів, які створює Росія, вельми небезпечні не лише для України та Білорусі, але і для Європи, для світу, для всіх нас", – вважає Кравчук.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Лукашенка, в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель. За його словами, західні країни "давно хочуть створити санітарний пояс між ЄС і Росією".

На думку незаконного президента, події в Білорусі західні країни використовують для "тиску на Російську Федерацію".