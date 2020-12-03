Кравчук розповів, як ситуація в Білорусі може допомогти Україні
Олександр Лукашенко хворобливо реагує на спільні зусилля світової спільноти
Тому демократичні країни мають постійно їх застосовувати проти нелегітимного президента
Через Білорусь можна також тиснути на Росію, вважає політик
Тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь може допомогти Україні зупинити війну на Донбасі.
Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. При цьому закликати Олександра Лукашенка та його силовиків припинити насилля в Білорусі немає сенсу, вважає він.
"Я думаю, що зараз немає сенсу закликати Лукашенка до чогось. В ньому, окрім адміністративно-диктаторського, з’явився ще страх і бажання покарати тих, хто посмів виступити проти нього... Тому вже нема підстав думати, що його ще можна у чомусь переконати", – наголосив дипломат.
На його думку, у цій ситуації може спрацювати лише одне: щоб Росія офіційно заявила і відмовилась від будь-якої допомоги Лукашенку.
"Але, на мій погляд, цього не станеться, і Путін буде його підтримувати", – уточнив Кравчук.
Лукашенко негативно і навіть хворобливо реагує на спільні зусилля світової спільноти, європейських держав, у тому числі України, сказав політик
"Тільки спільні зусилля. Я маю на увазі, повинен бути тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь. Тиск на Росію може допомогти й Україні зупинити війну на Донбасі та будувати мирне життя в усіх регіонах. Світова спільнота повинна діяти рішуче, тому що ці антидемократичні спалахи, спалахи конфліктів, які створює Росія, вельми небезпечні не лише для України та Білорусі, але і для Європи, для світу, для всіх нас", – вважає Кравчук.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Лукашенка, в НАТО створюють військове угрупування для захоплення білоруських земель. За його словами, західні країни "давно хочуть створити санітарний пояс між ЄС і Росією".
На думку незаконного президента, події в Білорусі західні країни використовують для "тиску на Російську Федерацію".