Кравчук розповів про завдання, які перед ним поставив Зеленський

Кравчук окреслив завдання від Зеленського, які стоятимуть перед ним в ТКГ.

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив, що найпершим його завданням на переговорах у Мінську буде вирішення питання припинення вогню на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна". За словами політика, призначаючи його на цю посаду (в ТКГ він працюватиме на громадських засадах), глава держави Володимир Зеленський поставив перед ним такі ж завдання, як і всім.

"Зеленський ставить завдання: перше – не ставити перед собою нездійснених завдань, вирішити одне питання і поступово... Починаємо з припинення вогню, потім говоримо про способи місцевого самоуправління, про вибори, а потім – крок за кроком йдемо далі", – пояснив Кравчук.

Він підкреслив, що президент абсолютно реально оцінює ситуацію, яка склалася на Донбасі, розуміє, що "шість років війни зайшли так глибоко в душу і серце людей, які там живуть", що вирішити одночасно такі питання – неможливо.

Крім цього, стверджує новопризначений глава української делегації в ТКГ, Зеленський усвідомлює: незалежно від того, кого поставлять у "мінський формат", якщо в Україні не буде злагоди і єдності всіх політичних сил, то будь-які питання вирішувати буде складно.

"Тому, ми маємо вирішувати питання політичні, загальнонаціональні, стратегічні, правові і економічні. Разом усі. І "мінський формат", Мінські домовленості будуть відігравати важливу роль, але не треба думати, що цей формат все може вирішити самостійно", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що війна на Донбасі завершиться, як тільки там припиниться збройна фаза протистояння – окупанти перестануть стріляти.