Кравчук розповів про план "Б" щодо Донбасу

Рада національної оборони розробляє варіанти дій України в разі опору Росії процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в коментарі ТСН розповів керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. За його словами, готується відповідний документ.

"У багатьох виступах президент Володимир Зеленський говоривионалд, що ми не можемо вічно переконувати і Росію, і ОРДЛО, що потрібно розблокувати ситуацію і йти дорогою миру. Ми бачимо, що наші зусилля часто зустрічають опір, причому опір необгрунтований, і головна його мета – затягнути сам процес", – сказав Кравчук.

За його словами, Зеленський сказав, що необхідно дочекатися 9 грудня, річниці зустрічі в Нормандському форматі, щоб потім проаналізувати ситуацію.

Якщо вона докорінно не покращиться, а реальних дій, які б відкрили дорогу до миру, не буде, Україна буде змушена шукати інші форми впливу на ситуацію.

"Тому президент сказав, що ми будемо думати, які застосовувати ще форми можливого впливу, щоб зробити головне – досягти миру. Тому, я думаю, РНБО цілком природно повинна шукати варіанти таких можливих дій, якщо, повторюю, ми будемо бачити опір або якісь сумнівні дії РФ", – зазначив глава української делегації в ТКГ.

Подробиць можливого плану Кравчук не розкрив, уточнивши, що з ним з цього приводу ніхто не радився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.