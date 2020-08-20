Кравчук розповів про новий ультиматум Кремля щодо Донбасу: з'явився список вимог

На зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла у форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей із Україною. Зокрема, щодо обміну полоненими, розмінування, відведення сил і засобів на Донбасі, а також підготовку до переговорів у "нормандському форматі".

Так, представник РФ Борис Гризлов і представники ОРДЛО поставили вимогу: цього не буде, поки ВРУ не змінить постанову щодо місцевих виборів у країні. Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, росіяни зажадали від українського уряду змінити пункт 4 постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", в якому вказано: не призначати і проводити їх в тимчасово окупованих РФ Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Вони попросили, щоб вона відповідала Мінським домовленостям. Ось тому я і звернувся до Верховної Ради й сказав, що ні я, ні ТКГ не може вирішити це питання. Ця постанова Ради, тільки вона може це зробити", – пояснив Кравчук.

Він заявив, що тепер спілкуватиметься з Офісом президента та парламентарями, бо "країні треба шукати дорогу вперед". Водночас додав, мовляв, якщо влада цього не захоче, тоді все закінчиться і жодних переговорів щодо Донбасу не буде.

"Просто стоятимемо і битимемося на кордоні", – сказав перший президент України.

Представники Росії вимагають внесення ВРУ змін до постанови про місцеві вибори-2020 в Україні

Також він підкреслив, що саме з цією постановою представники Росії та ОРДЛО пов'язали рішення всіх інших важливих тем на зустрічі ТКГ, заявивши: у випадку, якщо українська сторона не піде на такий крок із внесенням змін до документа, то решту питань вони навіть не розглядатимуть.

"Все одразу зупиняється. Це було сказано офіційно… По-перше, для нас важливим є досягнення миру. По-друге, щоб не зупинився сам процес Мінських переговорів, тому що хотіли зустрітися глави держав і готується така зустріч в Берліні. Наскільки мені вже відомо, 28 серпня буде зустріч політичних радників у Парижі. Це також зупиняється. Вони кажуть: раз ви не можете, значить, немає про що говорити", – пояснив голова української делегації в ТКГ.

Зауважимо, що на такі вимоги представників країни-агресора, які Україна начебто вже погодилася підписати на зустрічі радників "нормандської четвірки", обурливо відреагував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. У своєму Telegram-каналі він підкреслив, що кожен пункт вимог "прекрасний", а також коротко назвав і пояснив їх зі своєї точки зору:

скасування постанови, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях вже в жовтні. Питання "вибори чи контроль за кордоном" в одну калитку на користь Кремля;

"особливий статус" ОРДЛО, яким його бачить Кремль;

прямі переговори з терористами. З ними Україна, наприклад, буде узгоджувати розведення військ та обміни. Росія остаточно стає "посередником", а не учасником конфлікту.

Водночас, додав Гончаренко, найбільше в цій ситуації насторожує те, що новопризначений глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук уже направив звернення до Ради з пропозицією перевірити відповідність постанови про місцеві вибори закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, а також Мінським домовленостям.

"Тобто сигнали про те, що влада погодилась на фактичну капітуляцію не безпідставні. Тому, Зеленському потрібно їх спростувати якнайшвидше. В іншому разі, в купі з історією про зрив спецоперації, ми отримуємо ще одне рішення, що потрапляє під статтю "держзрада", – підсумував нардеп.

Пост нардепа (Telegram-канал Гончаренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на сайті Офісу президента України з’явилася інформація, що на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими з ОРДЛО. Переговори велися в рамках гуманітарної підгрупи.