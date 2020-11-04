Кравчук розповів, навіщо Путіну Україна

Президенту Володимиру Путіну потрібна Україна, щоб відновити Росію в межах старої Російської Імперії.

Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Atlantic Council. Без нашої країни це зробити неможливо.

"... як це зробити без України? Як вийти на західні стратегічні поля? Тому їм потрібна Україна. Україна, крім своєї економічної та стратегічної мощі, це ще й вікно.. двері або вікно, я не знаю, як це сказати, у Західну Європу і далі. Це деталь, яку часто не беруть до уваги, тому що є ідея, що сьогодні Путін, скажімо, задовольнить, я скажу це трохи грубо, свої стратегічні цілі тільки з Україною. Це помилка", – підкреслив він.

За словами Кравчука, Україна для Путіна – це всього лише сходинка на шляху до реалізації глобальних цілей.

"Не старт, можливо, а майданчик, де він одну ногу поставить у Росії, іншу ногу в Україні, а звідти буде йти. Йому потрібна ця база в Україні. Про це потрібно пам'ятати. Деякі думають: "Ну, це обмежиться Україною". Ах, якби це було так... Це найсерйозніша помилка", – підкреслив перший президент України.

Путінська Росія змагається зі Сполученими Штатами Америки, уточнив Кравчук.

"Це змагання. І ось як будується ця політика: Росія окремо, з Україною й з іншими країнами, які раніше були частиною як Радянського Союзу, так і царської Росії, може створити таку основу для просування до цих стратегічних цілей", – заявив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, якщо Україні потрібно буде шукати заміну Мінським угодами, то є кілька альтернатив. Як заявив Кравчук, зараз використовуються всі можливості "Мінська", але якщо треба буде знайти додаткові формати, то їх будуть шукати.