Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм заступником замість Фокіна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм першим заступником замість звільненого Вітольда Фокіна.

Як сказав він у коментарі "Радіо Свобода", посаду першого заступника голови делегації ввели буквально два місяці тому, і сьогодні треба проаналізувати, які повноваження і яку роботу ця людина буде мати.

"Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть на неконтрольованих територіях, і з тими, які перебувають на контрольованих територіях". Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Кравчук.

За його словами, на сьогодні кандидатур немає.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні огляду на Конституцію й закони України, з погляду інтересів України висновки", – вважає політик.

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