Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм заступником замість Фокіна
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм першим заступником замість звільненого Вітольда Фокіна.
Як сказав він у коментарі "Радіо Свобода", посаду першого заступника голови делегації ввели буквально два місяці тому, і сьогодні треба проаналізувати, які повноваження і яку роботу ця людина буде мати.
"Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть на неконтрольованих територіях, і з тими, які перебувають на контрольованих територіях". Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Кравчук.
За його словами, на сьогодні кандидатур немає.
"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні огляду на Конституцію й закони України, з погляду інтересів України висновки", – вважає політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно обстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Пізніше Фокін заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.