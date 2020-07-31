Кравчук розповів, чому важко "просто перестати стріляти" на Донбасі.

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі в Мінську, заявив, що зупинити війну на Донбасі – непросто, оскільки багато терористів воюють там за гроші.

Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна". На його переконання, навіть якщо президент Росії Володимир Путін накаже їм припинити стріляти, то вони можуть його не послухати.

"Якщо питання в тому, щоби припинити вогонь, то це не дуже просто. Бо на тому боці є багато людей, які прийшли не просто воювати, а заробити гроші. Там є багато людей, які прийшли не з добрими намірами і не з доброю духовністю, і управляти ними... Багато хто думає, наче Путін сказав і вони відразу "слушаюсь!" – і припинили стріляти", – зазначив Кравчук.

За його словами, українська сторона повинна постійно вносити пропозиції щодо врегулювання конфлікту на сході України, а також бути здатною до перемовин та поступок.

"Навчімося терпінню. Головне, щоби ми були на боці ініціативи, щоби ми постійно вносили ініціативи, постійно вносили пропозиції, щоби ми їх аргументували, були здатні до перемовин, компромісів, пропозицій та поступок. Тільки завжди говорили, що поступка має бути двосторонньою. Якщо це тільки з одного боку, то таких перемовин не повинно бути, вони не дають користі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він буде працювати на громадських засадах.