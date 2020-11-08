Кравчук розповів, чи пропишуть "особливий статус" Донбасу в Конституції України

Верховна Рада повинна прийняти закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, але не буде закріплювати особливий статус регіону в Конституції України.

Як заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, особливі умови місцевого самоврядування на Донбасі повинні бути закріплені законом.

"Рада такий закон має прийняти і прийме. У ньому будуть враховані особливості виконавчої влади, представницької, питання, пов'язані з правовими аспектами і багатьма іншими складовими громадського життя", – сказав він.

Україна, за словами Кравчука, "готова передбачити і інші гуманітарні, мовні особливості життя на цих територіях".

При цьому він переконаний, що про закріплення особливого статусу в Конституції не йдеться.

"Україна – монодержава. У Конституції не може бути прописано місцеве самоврядування для певної території з незаконними формуваннями. Тоді це вже федеративна держава з небаченою раніше в світі формою існування", – сказав глава делегації.

Якщо допустити таке закріплення особливого статусу для Донбасу, вважає Кравчук, то тоді і інші регіони України можуть виявити таке бажання. "А закріплювати статус Донецької, Луганської областей? Ще кого? Тоді це вже не держава", – підкреслив він.

Разом з тим політик запевнив, що Україна розуміє, що Донбас сильно відрізняється від іншої частини країни, в зв'язку з чим парламент і готовий передбачити особливі умови самоврядування.

"Через шість років війни уявити, що на Донбасі такі ж умови, як у Львівській області, – це просто фантазія, ми це розуміємо", – визнав Кравчук.

Серед ініціатив Ради, за його словами, розглядається і створення вільної економічної зони на сході України, параметри якої також ще підлягають обговоренню.

"Необхідно зрозуміти, де на Донбасі Україна? Якщо розробити цей закон прямо зараз, то виходить, що від нас, крім цього закону, нічого не потрібно, і це при тому, що ми ще й повинні узгодити його з ОРДЛО. На такий диктат ми піти не можемо, з нами треба рахуватися", – звернув увагу глава делегації.

Він пояснив, що в розумінні Києва спочатку з Донбасу повинні бути виведені всі незаконні збройні формування і відновлений контроль над територією, інакше, як він висловився, "це не Україна".

"Виходить, що це територія України, але сама Україна до неї відношення не має. Вона тільки повинна підготувати закон про вибори, але ми не хлопчики для биття", – додав Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, раніше віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков з трибуни Верхової Ради заявив, що в Україна не прописуватиме в Конституції особливий статус Донбасу, а Мінські угоди вимагають змін.