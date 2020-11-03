Кравчук розкрив стратегію України щодо Донбасу в ТКГ

Українська сторона має намір запропонувати на переговорах Тристоронньої контактної групи новий документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Його перший пункт – припинення війни.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук. За його словами, у представників окупантів ця основоположна умова взагалі не згадується.

"Якщо читати їх документ, а я його гортав, там є речі різні, але там немає найпершого – щоб це все розпочати, потрібно припинити війну. Перше, що ми зробимо, ми скажемо: припиняємо війну, далі передача контролю за кордоном, всі виходять, незаконні збройні формування, найманці, інші залишають територію України, і ми війну припиняємо", – пояснив Кравчук.

"Далі, другий крок: ми проводимо вибори тоді на цих територіях, і на виборах за українським законодавством обирають легітимну владу. Це дві умови, без яких нічого далі не можна зробити", – наголосив він.

Лише після них, переконаний Кравчук, можна буде займатися відновленням економіки та нормалізацією життя на тимчасово окупованих територіях.

"Тобто це вже абсолютно конкретні економічні, соціальні, політичні, правові кроки. Наш документ буде побудований таким чином. Ми не хочемо ухвалювати документ, який не можна буде виконати", – резюмував голова української делегації у ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Пропозиція стосувалася нової покрокової карти щодо зміни ситуації протягом багатьох років. Україна взяла час для підготовки плану дій та, можливо, представит його 11 листопада.