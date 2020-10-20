Кравчук розкрив стратегію щодо повернення Донбасу
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук озвучив стратегію повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей.
В ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що для цього потрібно ухвалити пакет законів.
Зокрема, Кравчук зазначив, що йдеться про:
припинення війни;
проведення виборів на непідконтрольних територіях;
формування виконавчої влади;
ухвалення законів економічного характеру, зокрема тих, які створять умови для інвестицій.
Глава української делегації пояснив, що це величезний масив документів: у період війни, після війни і в період повернення непідконтрольних територій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернувся до українців із трибуни Верховної Ради. У своєму виступі він розповів про проблеми з коронавірусом і ситуацію з окупованими територіями.
В ефірі Obozrevatel TV Леонід Кравчук прокоментував промову глави держави. Він зазначив, що загалом вона є задовільною.