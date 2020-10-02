Кравчук розкритикував скандальні заяви Фокіна

Позиція відстороненого від виконання обов'язків заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про війну РФ і України суперечить державній політиці.

А для посади, яку він обіймав, це неприпустимо. Таку думку висловив перший президент України і глава делегації Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Його заяву на комітеті про те, що він не бачить війни між Росією і Україною, я засуджую, як неправильну, яка суперечить державній політиці України, і не тільки", – зазначив він.

Політик підкреслив, що такої позиції – про війну Росії проти України – дотримуються і в міжнародних організаціях. За його словами, представник України в ТКГ повинен дотримуватися саме позиції держави, а не висловлювати від її імені свою особисту думку.

"Ми не можемо нехтувати такою позицією, особливо члена делегації, який має у будь-якій формі дотримуватися державної політики, і вільне тлумачення тут неприпустимо", – додав Кравчук.

Нагадаємо, що напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Росією і Україною.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи, звільнивши його з посади. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив, що в Тристоронній контактній групі заздалегідь не знали, якою є позиція Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі, а свою долю він вирішив сам – скандальними заявами.