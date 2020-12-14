Кравчук: Росія на очах втрачає вплив на пострадянському просторі

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія на очах втрачає свій вплив на пострадянській території.

Кремль, як і раніше, втручається у внутрішні справи колишніх радянських республік, сказав він в інтерв'ю "Фактам". Проте останнім часом у них сталося багато змін.

"Коли я був президентом, на засіданні Ради глав держав СНД (Співдружність незалежних держав, – ред.) президент Росії Борис Єльцин постійно наголошував, що Росія продовжує бути центром впливу на держави, створені на території колишнього Радянського Союзу", – уточнив Кравчук.

За його словами, президент Володимир Путін проводить ту ж політику: РФ втручається у внутрішні справи пострадянських країн, бере участь у багатьох процесах, що відбуваються там. Однак останнім часом багато що змінилося, заявив перший президент України.

"Хто припускав, що в Молдові оберуть демократичного президента [Маю] Санду, яка зажадала, щоб російські війська залишили Молдову, що народ Білорусі обуриться фальсифікацією підсумків виборів президента та наполягатиме на відставці Лукашенка, що турецькі війська увійдуть на територію Азербайджану, а член Договору про колективну безпеку Вірменія заявить, що Росія їх зрадила? Ніхто", – сказав Кравчук.

На думку політика, республіки колишнього Радянського Союзу виходять на незалежний від Росії шлях і хочуть приєднатися до цивілізованого світу.

"...що повинно було статися раніше, але не було очевидних можливостей. Росія на очах втрачає свій вплив на них", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що експрем'єр-втікач Микола Азаров образив Кравчука, заявивши, що, судячи із заяв українського політика, "вік бере своє".

Так він відреагував на слова українського політика в ефірі одного з українських телеканалів про те, що РФ ослабла і втрачає вплив на всіх фронтах пострадянського простору.