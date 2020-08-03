Кравчук провів першу зустріч з делегацією в ТКГ: про що говорив

Леонід Кравчук провів першу зустріч з членами української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Вона була ознайомчою, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" член делегації, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін.

За його словами, перший президент України, який нещодавно очолив українську делегацію в ТКГ, дуже енергійно підходив до своєї ролі.

"Мені дуже сподобалося, що Леонід Макарович дуже енергійно підходить до своєї ролі, з ентузіазмом, і говорив неодноразово про те, що нам треба ще активніше позиціонувати нашу делегацію в цих переговорах", – підкреслив Костін.

Нардеп додав, що Кравчук детально зупинявся на інформаційному забезпеченні переговорного процесу в рамках ТКГ.

"Він вважає, що нам потрібно посилити, в тому числі, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на Мінських переговорах", – пояснив Костін.

"Слуга народу" додав, що делегація зустрінеться ще раз ближче до наступного засідання ТКГ і її робочих груп, які мають відбутися 18-19 серпня. Саме тоді будуть узгоджені позиції для представників України в кожній підгрупі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пообіцяв, що ніколи не підпише будь-який документ, який зашкодить державі.