Кравчук про звільнення Фокіна з ТКГ: його позицію щодо Донбасу ніхто не знав
У Тристоронній контактній групі заздалегідь не знали, якою є позиція Вітольда Фокіна щодо війни на Донбассі, а свою долю він вирішив сам скандальними заявами.
Про це заявив глава української делегації у ТКГ, перший президент Леонід Кравчук. На його переконання виправданням заяв Фокіна про те, що війни між Україної і Росіїєю нібито немає, може бути його "тривала відсутність в інформаційно-політичному просторі", передає "ТСН".
Також політик припустив, що ексчлен ТКГ міг зробити скандальну заяву на емоціях, але незважаючи на це, залишається "досвідченою і добросовісною" людиною.
Водночас, за словами Кравчука, із Фокіним розмовляли про його позицію щодо Донбасу і просили самостійно визначити свої подальші дії у ТКГ, але у скандальних висловлюваннях не звинувачували.
На уточнювальне запитання, чи Фокін сам попросив Зеленського звільнити його, Кравчук пояснив, що з ним говорив він сам, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Я його давно знаю і не хочу, щоб ситуація, яка склалася, була неточною, щоб всі знали позицію кожного. Не треба, коли йдеться про людину, тим більше про людину з такою біографією, при всій складності будь-якого питання, треба залишатися людиною. І я з ним поговорив. Я також зрозумів Вітольда Павловича, що він хоче сам це питання вирішити, не доводячи до якогось адміністративного сплеску. Я знаю, що з ним спілкувався і глава ОПУ Андрій Єрмак. Не знаю, про що вони говорили, але знаю, що спілкувалися.Думаю, що наша заява, мається на увазі заява делегації, і позиція самого Єрмака, дали підстави або матеріали для того, щоб президент вирішив це питання указом", – заявив Кравчук
Водночас він запевнив, що про позицію Фокіна не було відомо до його призначення і він не транслював позицію Зеленського та Єрмака.
"Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі у таких політичних дебатах, ви його що бачила десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли чи не могли", – вважає Кравчук.
Він також зауважив, що питання заміни Фокіна поки що не обговорювалося.
Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.