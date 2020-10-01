Кравчук про звільнення Фокіна з ТКГ: його позицію щодо Донбасу ніхто не знав

У Тристоронній контактній групі заздалегідь не знали, якою є позиція Вітольда Фокіна щодо війни на Донбассі, а свою долю він вирішив сам скандальними заявами.

Про це заявив глава української делегації у ТКГ, перший президент Леонід Кравчук. На його переконання виправданням заяв Фокіна про те, що війни між Україної і Росіїєю нібито немає, може бути його "тривала відсутність в інформаційно-політичному просторі", передає "ТСН".

Також політик припустив, що ексчлен ТКГ міг зробити скандальну заяву на емоціях, але незважаючи на це, залишається "досвідченою і добросовісною" людиною.

Водночас, за словами Кравчука, із Фокіним розмовляли про його позицію щодо Донбасу і просили самостійно визначити свої подальші дії у ТКГ, але у скандальних висловлюваннях не звинувачували.

На уточнювальне запитання, чи Фокін сам попросив Зеленського звільнити його, Кравчук пояснив, що з ним говорив він сам, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я його давно знаю і не хочу, щоб ситуація, яка склалася, була неточною, щоб всі знали позицію кожного. Не треба, коли йдеться про людину, тим більше про людину з такою біографією, при всій складності будь-якого питання, треба залишатися людиною. І я з ним поговорив. Я також зрозумів Вітольда Павловича, що він хоче сам це питання вирішити, не доводячи до якогось адміністративного сплеску. Я знаю, що з ним спілкувався і глава ОПУ Андрій Єрмак. Не знаю, про що вони говорили, але знаю, що спілкувалися.Думаю, що наша заява, мається на увазі заява делегації, і позиція самого Єрмака, дали підстави або матеріали для того, щоб президент вирішив це питання указом", – заявив Кравчук

Водночас він запевнив, що про позицію Фокіна не було відомо до його призначення і він не транслював позицію Зеленського та Єрмака.

"Ну а хто її міг знати, якщо він ніде не брав участі у таких політичних дебатах, ви його що бачила десь на телешоу до цього? Бачили? Ні. Тобто визначити його позицію, я не знаю, могли чи не могли", – вважає Кравчук.

Він також зауважив, що питання заміни Фокіна поки що не обговорювалося.

Нагадаємо, напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'р-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна.

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