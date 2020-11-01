Кравчук – про законопроєкт Зеленського і КСУ: президент просто гасив вогонь
Президент України Володимир Зеленський був змушений погасити вогонь, який розгорівся після рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив, що було потрібно радикальне рішення і глава держави на нього пішов.
"Треба виходити з того, що президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалася в даному випадку після ухвалення такого рішення, і потрібні були дуже швидкі і радикальні кроки. Звичайно, президент виходив з того, що потрібно такі кроки зробити. Він запропонував такий документ", – пояснив він.
Кравчук додав, що це лише законопроект для обговорення, а не указ, і тепер все залежить від Верховної Ради.
"Від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію загалом в Україні. І як вона ухвалить такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум'я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення в ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдино можливий варіант", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту.
Представник Ради Європи і глава Венеційської комісії розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи. Крім того, документ розкритикували українці.