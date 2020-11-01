Кравчук – про законопроєкт Зеленського і КСУ: президент просто гасив вогонь

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Кравчук прокоментував законопроєкт Зеленського про КСУ

Президент України Володимир Зеленський був змушений погасити вогонь, який розгорівся після рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив, що було потрібно радикальне рішення і глава держави на нього пішов.

"Треба виходити з того, що президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація розширювалася в даному випадку після ухвалення такого рішення, і потрібні були дуже швидкі і радикальні кроки. Звичайно, президент виходив з того, що потрібно такі кроки зробити. Він запропонував такий документ", – пояснив він.

Кравчук додав, що це лише законопроект для обговорення, а не указ, і тепер все залежить від Верховної Ради.

"Від ВР тепер залежить, як вона поставиться до цього, як вона оцінить ситуацію загалом в Україні. І як вона ухвалить такі закони, такі рішення, які відновлять авторитет такої важливої структури як КСУ і погасять це полум'я, яке горить навколо КСУ. Це документ для обговорення в ВР, це зовсім не означає, що президент заявив, що це єдино можливий варіант", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКонституційний суд УкраїниЛеонід КравчукВолодимир Зеленський