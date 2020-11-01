Кравчук – про загострення на Донбасі: Росія шукає, за що зачепитися для зриву перемир'я

Росія і бойовики постійно намагаються зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він нагадав, що з моменту оголошення режиму "тиші" ОБСЄ зафіксувала близько двох тисяч порушень.

"За ці місяці фактично після проголошення тиші, ми раділи їй. Порушень було, як показала місія ОБСЄ, близько двох тисяч випадків, вони були маленькі, але вони були, а тут вже убитих двоє і поранених двоє. На тій відеоконференції, яку ми проводимо, бачу, що Росія й ОРДЛО, я пов'язую – це одне і теж, шукають, без перебільшення, щоб за щось зачепитися і на цьому зупинити процес поліпшення просування вперед щодо миру. Все робиться для цього", – сказав він.

Кравчук зазначив, що в Росії були незадоволені рішенням Верховної ради про місцеві вибори.

"Вони місяць вимагали від нашої делегації, щоб Верховна рада скасувала цю постанову. Тепер вони запропонували так звану дорожню карту подальшого руху до миру, так звану дорожню, оскільки це термін, який уже використовувався до цього і в Парижі, і в Берліні. І вони надалі шукатимуть", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулюванню ситуації на Донбасі.