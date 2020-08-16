Кравчук – про Білорусь: люди сказали Лукашенку, що не хочуть жити в тюрмі

Перший президент України Леонід Кравчук закликав главу Білорусі Олександра Лукашенка прислухатися до протестувальників і почати діалог з опозицією.

В ефірі каналу "Україна 24" Кравчук зазначив, що в Білорусі відбувається насильство і порушення прав людини, що "виходить за червону лінію".

"Я хочу підкреслити одне: на вулиці я побачив молодих людей 26-30 років. Ці люди виховані під час правління Лукашенка. Я дивився програми в школах, вони були підконтрольні, я бачив ЗМІ, вони були підконтрольні. Тобто все, що творилося в Білорусі, було підконтрольне режиму. І ось ці люди, виховані в режимі, вийшли на вулицю і сказали: "Ні, ми більше не хочемо жити у в'язниці, ми хочемо демократії і свободи", – розповів Кравчук.

Перший президент підкреслив, що "сьогодні не можна сподіватися на будь-який режим, що він буде існувати довгий час, і люди будуть виконувати волю лідера".

"Реальна задача пана Лукашенка – почати переговори з опозицією і вийти на нормальний рішення", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, в ході виступу на мітингу в Мінську Лукашенко також намагався залякати білорусів тим, що вони нібито "стоятимуть на колінах, як в Україні".

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