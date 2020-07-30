Кравчук представлятиме Україну в ТКГ на громадських засадах

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолить українську делегацію в ТКГ, буде працювати на громадських засадах.

Про це сказано в розпорядженні президента України Володимира Зеленського № 424/2020-рп, опублікованому на офіційному сайті глави держави. Попередник Кравчук на цій посаді – Леонід Кучма – також займав її на громадських засадах.

"Уповноважити президента України в 1991 – 1994 роках Кравчука представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Л. Кравчук здійснює діяльність, передбачену цим розпорядженням, на громадських засадах", – сказано в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі по Донбасу. Про це Кравчук сказав у відеозверненні, яке оприлюднив Офіс президента України.