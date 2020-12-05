Кравчук пояснив, що змусило Україну віддати ядерну зброю

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що в 90-х роках змусило країну відмовитися від свого ядерного статусу.

За його словами в ефірі телеканалу "Україна 24", ми не могли віддати ядерну зброю, оскільки країна не виробляла ядерні боєголовки. Вони завозилися з Росії.

При цьому в Україні стояли 176 носіїв, а ядерних боєголовок було 1300.

"І все в житті має початок і має закінчення. Так і боєголовки – вони не вічні, настає час, коли їх треба міняти. У 1997 році "термін життя" боєголовок закінчувався, вони ставали небезпечними. Їх потрібно було зняти з ракет і поставити нові, а у нас їх не було, боєголовки не продаються. І, звичайно, Росія ніколи не обіцяла Україні, що забере старі і поставить нові", – розповів Кравчук.

За його словами, в цій ситуації в України "не було іншого шляху".

"Були і питання тиску, але якби ми знали, що маємо свої боєголовки, полігони для випробувань, можливість контролювати ядерну зброю – ясна річ, що можна було б домовлятися і говорити, що раз ви давите, ми будемо шукати інші варіанти. Але тут тиск поєднувався з об'єктивної ситуацією, коли ядерна зброя ставала небезпечною", – додав Кравчук.

Він розповів, що вчені на документах показували, що якщо Україна не зробить цього кроку, то ядерний Чорнобиль просто "здасться квіточками".

"Кожна з тих боєголовок в десятки разів більша за ту, яка була скинута на Хіросіму і Нагасакі. Україна прийняла декларацію, що в перспективі буде без'ядерною державою", – пояснив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, рівно 26 років тому, 5 грудня 1994 року, був підписаний Будапештський меморандум – міжнародна угода про неядерний статус України.